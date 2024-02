Mondiale sport acquatici a Doha: tutti gli italiani presenti, gli orari e dove vederli

L'Italia scende in acqua per il quinto giorno del Mondiale degli sport acquatici a Doha. Gli azzurri impegnati domani in gara sino ben dieci e cercheranno di coqnuistare nuove medalgie per la nostra Nazionale che è impegnata anche nella pallamano. Domani, mercoledì 7 febbraio, il Settebello scende in acqua per affrontare l'Ungheria nei preliminari del Girone D.

Nuoto artistico, argento per Minisini ai mondiali nel singolo tecnico