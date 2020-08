«Monchi e Bruno Conti cercasi»: via ai cast per la serie tv su Francesco Totti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Monchi e Bruno Conti cercasi». È questo il messaggio apparso sul profilo social di un’agenzia di casting che si occupa di ingaggiare attori che possano recitare nella serie tv dedicata a Francesco Totti. Il messaggio parla chiaro: «Cerchiamo per una serie tv un uomo rassomigliante alla foto in allegato. Italo-spagnolo, disponibile a lavorare il 14 agosto», la suddetta foto allegata è, appunto, quella di Monchi. Un post che ha suscitato le ironie dei tifosi romanisti che hanno subito consigliato di contattare Borja Valero, il centrocampista dell’Inter che ha dei tratti somatici molto simili a quelli del ds spagnolo.La serie tv su Francesco Totti ha ancora un titolo provvisorio (“speravo de morì prima") ed è diretta da Luca Ribuoli, prodotta da Mario Gianani per Wildside, del gruppo Fremantle, con Capri Entertainment di Virginia Valsecchi, The New Life Company e Kwaï, tratta dall’opera “Un Capitano” di Francesco Totti e Paolo Condò. L’attore che interpreterà Totti sarà Pietro Castellitto, nel cast anche Greta Scarano, che sarà Ilary Blasi, sua moglie, Monica Guerritore che interpreterà mamma Fiorella, Gianmarco Tognazzi sarà Luciano Spalletti e Giorgio Colangeli interpreterà il padre di Francesco.