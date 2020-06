Milan tradito da Rebic: un'ingenuità che ha stupito un po' tutti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sarà stata la pressione, ma sta di fatto che il comportamento diha lasciato perplesso l’ambiente. È successo tutto in 18 minuti. Questo è quanto ha giocato l’attaccante nella semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la, da falso nueve. Sarebbe dovuto essere l’uomo in più dei rossoneri per strappare il biglietto per la finale, si è invece rivelato il peggiore in campo a causa del rosso diretto per l’intervento scomposto su. Una follia che è costata parecchio al Milan, che ha dovuto salutare la Coppa Italia. La squadra diera già senza Ibrahimovic, Castillejo, Theo Hernandez e Musacchio e ha dovuto fare a meno anche del croato, uno dei giocatori più decisivi prima che il calcio si fermasse a causa della pandemia. Il tecnico rossonero aveva dato una chance importantissima a: sostituire un giocatore carismatico – sia in campo sia nello spogliatoio – come. Invece, il croato l’ha sprecata. Un peccato per il Milan, che nel doppio impegno di coppa non ha mai perso, ma è stato eliminato per il gol in trasferta siglato all’andata dalla Juventus. In questi giorni Rebic avrà tempo per pensare al fallo ingenuo che ha messo in difficoltà la squadra. Pioli si augura che l’attaccante si faccia perdonare