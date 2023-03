Milan, Pioli a caccia della vittoria in casa del Tottenham: «Proveremo a scrivere una pagina importante»

Il Milan sogna i quarti di Champions. Per centrare questo traguardo non deve soccombere a Londra contro il Tottenham. Si riparte dall’1-0 di San Siro: «Mi piacerebbe pensare e credere veramente che sono partite che si preparano da sole, ma non è così. Poi credo che non ci sarà bisogno di motivare la squadra perché sappiamo tutti l’importanza di questa gara, significherebbe passare un turno, significherebbe migliorare tanto il nostro percorso europeo rispetto alla passata stagione. Sul fatto che la squadra sarà motivata, attenta, concentrata non ho il minimo dubbio. Poi è chiaro che abbiamo preparato la partita. Abbiamo giocato contro di loro due settimane fa, conosciamo i nostri avversari. Dal punto di vista tattico abbiamo fatto le nostre prove dove poi vogliamo avere dei riscontri in partita domani», le parole di Stefano Pioli.

Non sarà facile affrontare il Tottenham: «Loro sono una squadra che ha degli atteggiamenti e dei numeri diversi, in positivo, nelle partite in casa rispetto a quelle in trasferta. Abbiamo analizzato molto bene le loro partite in casa, possono essere più aggressivi rispetto a come lo sono stati a Milano, più intensi, più energici. Non ci potranno sorprendere su questo perché li conosciamo».

I rossoneri non vogliono sbagliare: «Che atmosfera mi aspetto? Come noi abbiamo sicuramente acquisito energia tifosi in uno stadio fantastico così faranno anche loro domani, ma ci saranno anche i nostri tifosi e si daranno sentire. Dipende dal nostro atteggiamento, dal nostro approccio alla gara che dovrà essere forte e intenso perché ci aspettiamo che i nostri avversari lo faranno. Dovremo essere preparati a giocare pallone su pallone. Bisogna metterci qualcosa in più in questi episodi perché li fai diventare favorevoli piuttosto che il contrario. Che partita sarà? È sempre difficile prevedere l’andamento. All’andata è stata una gara equilibrata, combattuta che noi abbiamo vinto con merito perché abbiamo giocato secondo me un po’ meglio dei nostri avversari e dobbiamo puntare a fare così anche domani sera. Credo che alla fine la squadra che giocherà meglio avrà la possibilità di passare il turno e di vincere. Abbiamo un piccolo vantaggio, che non è un vantaggio che possiamo gestire ma dobbiamo affrontare la partita con grande determinazione, volontà e qualità. È chiaro che il nostro percorso prevede di tornare a essere importanti in Europa, e domani abbiamo un’opportunità. Difficile, ma sappiamo che è un’opportunità ed è chiaro che domani proveremo a scrivere qualcosa di importante».