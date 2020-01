Milan-Torino, le pagelle: Calhanoglu fa risorgere i rossoneri, Bremer firma la sua prima doppietta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

DONNARUMMA 6.5Anche lui si fa sorprendere dal pareggio di Bremer, ma le sue parate tengono a galla il Milan.CONTI 5Il peggiore in campo dei rossoneri. Si fa beffare da Ola Aina, che inventa il cross dell’1-2.KJAER 6.5Belotti non è un avversario facile da fermare, ma si sacrifica molto.ROMAGNOLI 6.5I palloni in area sono tutti suoi. Una colonna della difesa rossonera.THEO HERNANDEZ 6.5Il primo tempo straripante, poi va anche lui in affanno, ma risorge al momento giusto.CASTILLEJO 6.5Come il resto della squadra, anche lui si spegne nel secondo tempo, ma è suo il tocco decisivo per il 2-2 di Calhanoglu.KRUNIC 5.5In mezzo al campo sbaglia moltoBENNACER 6.5Non riesce a far girare il pallone che avrebbe dovuto fare, ma non smette di lottare.BONAVENTURA 6Puntuale nel deviare in rete il cross di Rebic.PIATEK 5Ormai non ne fa una giusta. Non è più l’attaccante letale della scorsa stagione.REBIC 6.5Un cross per Bonaventura e un duello straordinario con Izzo.IBRAHIMOVIC 6.5Sul 2-2 in pieno recupero si divora un gol incredibile, ma chiude il match con il 4-2.RAFAEL LEAO 6.5Con Zlatan forma un bel tandem offensivo.CALHANOGLU 8Entra e fa risorgere il Milan con una doppietta.KESSIE 7Decisivo in pochi secondi con il passaggio filtrante per il 3-2 di Calhanoglu.PIOLI 7Cambia volto al Milan quando vede che la squadra è in difficoltà e si guadagna la semifinale con la Juventus.SIRIGU 7È uno dei migliori portieri italiani e a San Siro lo dimostra ancora.IZZO 6I duelli con Rebic sono incredibili.NKOULOU 6A tratti in difficoltà, ma è costretto a fare gli straordinari.BREMER 7.5Doppietta a San Siro, poi esce e il Torino crolla.DE SILVESTRI 6Non facile contro un avversario come Theo Hernandez.RINCON 6In mezzo al campo conquista molti palloni.LUKIC 5.5Non sempre benissimo. Può fare di più.OLA AINA 7Imprendibile per Conti. Suo l’assist dell’1-2 a Bremer.VERDI 6Sbaglia sul vantaggio del Milan, ma si rifà con il passaggio a Bremer in occasione del pareggio del Torino nel primo tempo.BERENGUER 6Avrebbe dovuto aiutare di più in fase offensiva.BELOTTI 6.5Non smette mai di lottare. Un esempio.DJIDJI 5.5Sfortunato sulla deviazione sul tiro di Calhanoglu che al 91’ beffa Sirigu.MILICO 6Non ha paura di giocare a San Siro.MAZZARRI 6Il suo Torino resiste fino al 91’, poi il pari di Calhanoglu fa crollare i granata.