Milan, 4-0 al Salisburgo: rossoneri agli ottavi con doppietta di Giroud e i gol di Krunic e Messias

Il Milan non sbaglia niente e vola agli ottavi, interrompendo un digiuno durato troppo tempo. L’ultima volta fu nel 2014, quando venne eliminato dall’Atletico Madrid. Domato il Salisburgo, durato un solo tempo prima di crollare sotto i colpi dei rossoneri. La squadra di Stefano Pioli vince 4-0 grazie alla doppietta di Giroud, uno che sa rispondere presente nei momenti più delicati, e i gol di Krunic e Messias. Fresco di rinnovo del contratto fino al 2025, Pioli veste il Diavolo con il miglior abito, ordina di giocare all’attacco senza pensare al campionato o al pareggio, risultato minimo per passare.

Il Milan mette le cose in chiaro già dopo tre minuti, quando Theo Hernandez raccoglie un pallone di Rebic, entra in area e centra il palo. Però, il Salisburgo è ostico. Correa, pressa, crea e va a tiro con il giovane (e interessantissimo) talento danese Kjaergaard, ma Tomori salva in scivolata. Scampato il pericolo, Giroud sblocca il risultato. Angolo di Tonali, colpo di testa del francese, che firma il vantaggio. Ma chi si aspettava una resa del Salisburgo, si deve ricredere. Perché gli austriaci prima sfiorano il pari con Adamu, poi vanno al tiro con Sucic, ben respinto da Tatarusanu. Tra le due azioni, viene annullato un gol a Giroud per fuorigioco. A inizio ripresa, però, il Salisburgo alza bandiera bianca. Succede tutto al primo minuto: cross di Rebic, ponte di Giroud, testa di Krunic. Il Milan non sbaglia più nulla e triplica ancora il francese e può brindare per il ritorno agli ottavi. Il gol del 4-0 nei minuti di recupero a opera di Messias.