La Roma crolla a San Siro, il Milan vince 3-1: Mourinho è nono, zona Champions lontana

La Roma non si riprende, e contro il Milan affonda, dopo una prova d'orgoglio e pochi guizzi tecnici. La reazione post derby di Coppa Italia lasciato alla Lazio, non c'è stata. A San Siro arriva una sconfitta dolorosa, contro un Milan non certo scintillante, ma che ha saputo sfruttare meglio le occasioni e che ha commesso meno errori dei giallrossi. Leao è stato imbavagliato, non Giroud; Cristante-Paredes hanno messo un freno a Reijnders, ma in gol c'è andato Adli ed è stato lui che ha spianato al Milan la strada verso la vittoria. Theo Hernandez, imbavagliato anche lui, ha liberato il suo sinistro solo alla fine, quando la paura stava affiorando sulla pelle dei rossoneri, ovvero sul 2-1, chiudendo il match.

La Roma era riuscita ad accorciare con un rigore di Paredes, procurato da Pellegrini (fallo di Calabria), poi qualche palla gol fallita (due volte il capitano e una di Lukaku) hanno fatto il resto. A Milano non vogliono più Stefano Pioli, che è terzo in classifica e deve giocarsi una Europa League (come Mourinho), mentre a Roma sono tutti pazzi per José, che è nono in classifica a cinque punti dal quarto posto.

Sono le strane storie di calcio, di passioni dei tifosi, che amano senza condizioni e con le loro contraddizioni.

Milan-Roma, dal rigore di Paredes al contatto tra Kristensen e Loftus-Cheek: tutti gli episodi da moviola

Il futuro è un enigma

Il destino dei due allenatori non è stato ancora scritto dalle società: José ha poche speranze di restare (i Friedkin per ora tacciono), visto che il piazzamento in Champions non sarà poi così facile da ottenere. L'impressione, invece, che il destino di Pioli sia già stato scritto, al di là della posizione in classifica, è terzo senza patemi. Una rivoluzione, quella del Milan, al di là dei risultati (ricordiamolo, i rossoneri due anni fa hanno vinto uno scudetto); un'altra, quella della Roma, soprattutto per i risultati mancanti, la Conference vinta evidentemente non basterà, le esclusioni dalla Champions pesano troppo. Sui bilanci.