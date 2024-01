Milan-Roma, le formazioni ufficiali: Mourinho sceglie Svilar al posto di Rui Patricio, c'è El Shaarawy. Pioli con Adli

Oggi il Milan ospita la Roma al San Siro per la ventesima giornata di Serie A. Mouirnho è in cerca di riscatto dopola sconfitta con la Juventus in campionato e con la Lazio in Coppa Italia, che ha decretato anche l'eliminazione dal torneo. Per farlo, lo Special One ha deciso di affidarsi a Svilar in porta dal primo minuto sorprendedno tutti, così come al fianco di Lukaku scenderà in campo El Shaarawy. Il Milan, invece, si affida al solito tridente d'attacco formato da Pulisic-Giroud-Leao e Loftus-Cheek trequartista.

Milan-Roma: dove vederla, orario e probabili formazioni. Possibile sorpresa Svilar titolare

Milan-Roma formazioni ufficiali

Dybala non sarà in campo visti i suoi guai fisici che lo hanno costretto a fermarsi proprio contro i biancocelesti nel turno infrasettimanale.

Il Milan, invece, continua con Adli titolare al fianco di Reijnders. In difesa ancora titolare Gabbia che si è inserito bene nelle gerarchie di Pioli dopo il suo approdo dal Villarreal.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, T. Hernandez; Adli, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All. Pioli.

ROMA (3-5-2): Svilar; Kristensen, Llorente, Mancini; Celik, Cristante, Paredes, Bove, Spinazzola; Lukaku, El Shaarawy. All. Mourinho.