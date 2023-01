Milan, Poli avvisa l'Inter: «Non abbiamo la pancia piena. Ma dobbiamo subire meno gol».

Per non trasformare questo brutto avvio di 2023 in un incubo il Milan ha un solo risultato da conquistare: la vittoria nella finale di Supercoppa Italiana contro l’Inter. Non ci sarà Maignan, confermato Tatarusanu tra i pali, mentre in difesa Kjaer insidia Kalulu, a centrocampo rientra Tonali dalla squalifica e in attacco è tutto ancora sulle spalle di Giroud.

«C’è un trofeo in palio. Affrontiamo i nostri rivali, contro loro sono sempre state partite energiche, quindi servirà una grande prestazione», ha detto Stefano Pioli. «Se può essere il derby del riscatto? È un match importante. Abbiamo la possibilità di vincere un altro trofeo, vorrebbe dire dare continuità al percorso che abbiamo iniziato. Sappiamo che l’ultima settimana non è stata delle migliori, ma domani è una partita a sé, come lo sono tutti i derby». Gli ultimi risultati del Milan non sono stati esaltanti: «Quello che è successo in campionato non conta niente. La finale è un obiettivo importante. Il primo, la Coppa Italia, l’abbiamo perso e domani c’è il secondo. La stagione non finisce domani sera. Credo che tutto quello che ci gira intorno è sempre esagerato sia in positivo sia in negativo». E sulle critiche, Pioli ha aggiunto: «Se abbiamo meno fame dell’anno scorso? Come fa una squadra così giovane che ha vinto un solo trofeo a non avere fame? C’è solo una cosa da fare: la qualità del gioco. Se abbassiamo la qualità diventa difficile vincere le partite, non è questione di pancia piena». Sull’Inter: « È una squadra forte, ci hanno sempre creato difficoltà, ma abbiamo il nostro piano da portare avanti per tutta la partita. Come tutte le squadre ha dei punti deboli. Il vero Milan? Non è quello di Lecce. I momenti difficili capitano e li abbiamo affrontati da gruppo. Domani è una finale, è un momento di orgoglio ed entusiasmo. Dobbiamo cercare di difendere meglio, stiamo subendo troppi gol, dobbiamo ritrovare la compattezza difensiva. Abbiamo commesso degli errori quando abbiamo preso gol, dobbiamo fare meglio».