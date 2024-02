Milan, Pioli: «Napoli? Difficile ripetersi. Maignan o vince o impara»

Archiviata la rimonta contro il Frosinone (3-2, 3 febbraio), il Milan riparte dalla sfida di San Siro con il Napoli. Squadra che all’andata aveva Rudi Garcia allenatore, mentre adesso c’è Walter Mazzarri. «Non cambiano le qualità. I numeri delle prestazioni e della partita sono quelli offensivamente. Con Mazzarri è cambiato qualcosa tatticamente, non sappiamo se giocherà a tre o a quattro, ma è un avversario di qualità da affrontare con molta attenzione e molto rispetto», ha detto Stefano Pioli.

E ancora: «Se sono stupito della loro posizione in classifica? È difficile per tutti ripetersi, lo è stato anche per noi. Il campionato è ancora molto lungo e il Napoli non è lontano dal quarto posto. Hanno grandissima qualità, grandissimi giocatori offensivi: ci sarà da mettere tanta attenzione». C’è spazio anche per commentare la presenza di Zlatan Ibrahimovic alla prima serata di Sanremo: «Amo la musica, non ho visto Sanremo perché ho avuto altre cose da fare. Non ho visto Zlatan, ma non l’ho visto neanche quando era un mio giocatore. Ma comunque Ibra qualunque cosa fa nella vita ha successo, avrà successo anche nella sua nuova veste da dirigente.

Accendo la musica al mattino e la spengo quando vado a dormire. Anche mentre lavoro ascolto la musica, ma non in questo momento. Non ho sentito le canzoni di Sanremo, ma lo farò presto».

Infine, sulle critiche a Maignan, Pioli ha concluso: «Come gruppo non ci interessano le critiche, nel senso che siamo così tanto autocritici e severi con noi stessi che pensiamo a dare il meglio. I campioni come Maignan non perdono mai. O vincono, o imparano. E lui uscirà da questo periodo migliore di prima. Una mia idea sul cartellino blu? Mi piace il ritmo durante la partita, non mi piacciono le interruzioni e credo che questo sarebbe un altro motivo per le interruzioni e perdite di tempo. Non sono favorevole».