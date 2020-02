Questa sera, a Striscia la notizia Tapiro d’oro a Zlatan Ibrahimović dopo il deludente risultato del Milan nel derby di domenica scorsa. «Se non vinci la partita è normale essere arrabbiati» dichiara il numero 21 rossonero. «Ho troppa passione per il calcio e volevo giocare in Italia. Sto bene qua. La prossima partita andrà meglio».







© RIPRODUZIONE RISERVATA