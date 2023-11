Milan, il messaggio di Ibrahimovic sui social

tic tac tic tac pic.twitter.com/4eA07M73Dq — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) November 7, 2023

Il ritorno di Ibrahimovic al Milan sembra essere in fase avanzata. Allo svedese il club chiede un coinvolgimento più ampio nei progetti di Gerry Cardinale, proprietario del Milan e figura di spicco in diverse attività commerciali. Cardinale punta a sfruttare l'influenza di Ibrahimovic anche nel mercato americano, dove il calciatore è ben noto grazie alla sua esperienza in Mls. Oltre al suo ruolo principale con il Milan, Ibrahimovic potrebbe svolgere un ruolo di collante tra squadra, allenatore e società. Intanto l'ex attaccante ha pubblicato sui social un messaggio che suona come un "conto alla rovescia" prima dell'annuncio.