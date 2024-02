TuttoSanremo minuto per minuto, il respiro yoga di Mengoni e poi il segno della croce di Amadeus

«Che fa rumore, sìììì...», Cara Celeste Nostalgia che come una Maledetta Primavera ci scaldi al Pensiero che vola verso i ricordi dei nostri migliori Festival della nostra vita. Tutto d'un fiato arriviamo a questo Sanremo 2024 facendo lo slalom tra i trattori in fila in autostrada, scortati dalla mu(uuuh)cca Ercolina che stasera, almeno lei, di sicuro non steccherà.

Amadeus prende posizione, si sta per aprire il suo sipario in cima alla scala dell'Ariston. Le telecamere di Sanremo non hanno nulla da invidiare a quelle del Grande Fratello e pescano il direttore artistico mentre si fa il segno della croce.