© RIPRODUZIONE RISERVATA

Manca poco per l’accordo sul rinnovo di. In queste ore ilsta continuando a lavorare con, l’agente dello svedese, per limare gli ultimi dettagli, definire i bonus e arrivare alla cifra richiesta dall’attaccante, sei milioni di euro. Questa è la prima delle operazioni importanti di questa estate del club di via Aldo Rossi. Che subito dopo, sempre con Raiola, dovrà affrontare anche il contratto diper arrivare alla firma fino al 2023. In quel caso bisognerà lavorare su possibile clausola rescissoria, che Mino non vuole sia alta. Poi si inizierà a pensare al mercato in entrata. I nomi sono tanti. Dadel Tottenham come terzino destro adella Fiorentina (con i viola si studia uno scambio di prestiti, con diritto di riscatto, con). Ma piacciono anche. Senza dimenticare(l’Atalanta spara alto, 20 milioni di euro) edel Benfica. Da parte sua, l’Inter dopo aver ufficializzato, monitora, deluso dall’eliminazione europea della sua Roma e didel Chelsea. Impegnata in Champions, lainsiste per(ci sarebbe l’addio di), corteggia, ma perde la sfida con il Barcellona per, il difensore 19enne del Manchester City.ha annunciato il suo addio: il talento spagnolo vuole i blaugrana, che offrono 10 milioni di euro. I Citizens, però, ne vogliono 20. Ora è ufficiale:è il nuovo allenatore del Torino eresta sulla panchina dell’Udinese. La Fiorentina sta pensando adell’Arsenal, la scorsa estate cercato dal Milan. Le big europee monitorano la situazione legata a. Il gallese è ormai vicinissimo all’addio al Real Madrid. Nel 2013 i Blancos lo avevano pagato 91 milioni di euro. Il suo ingaggio è di 15 milioni all’anno. A chi farà comodo un campione come lui?