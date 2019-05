SEGUI LA DIRETTA

Il Milan scende in campo alle 18 nel match che deve servire ai rossoneri a mantenere viva la speranza del quarto posto fino all'ultima giornata, in programma nel prossimo weekend. Ospite dei rossoneri, che vengono dalla vittoriosa trasferta sul campo della Fiorentina, è il Frosinone, retrocesso in B da qualche giornata ma sempre temibile per la voglia di conquistare un risultato importante e l'occasione che si presenta ai suoi interpreti di mettersi in mostra su un palcoscenico di prestigio.LE FORMAZIONI:MILAN:FROSINONE:Nell'unico precedente in Serie A tra le due compagini, giocato il 1 maggio 2016, fu un clamoroso 3-3 con i rossoneri impegnati a rimontare un doppio svantaggio: al gol iniziale di Paganini, infatti, per i ciociari si aggiunse la rete di Kragl a fine primo tempo; poi Bacca per il Milan e di nuovo Dionisi per gli ospiti. Furono Antonelli alla mezzora della ripresa e Menez allo scadere ad evitare ai rossoneri una sconfitta che sarebbe rimasta negli annali della storia del campionato italiano.