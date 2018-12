Milan, Gattuso aspetta Muriel. Il Bologna prenota Sansone e Soriano. Viviano verso la Spal

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Milan-Luis Muriel, voglia di chiusura. «Può giocare come seconda punta e attaccante esterno, ne abbiamo parlato con la società», la conferma di Rino Gattuso che, da tempo, ha dato il suo ok all'arrivo del colombiano, ai margini del Siviglia. L'operazione è facilitata dal dialogo costante con gli andalusi per il riscatto di André Silva. Due le ipotesi sul tavolo per l'ex doriano: prestito secco fino a giugno o cessione temporanea con diritto. La Fiorentina, alla disperata ricerca di rinforzi offensivi, farà in giornata un nuovo tentativo. Ma non sarà facile per i viola strappare il sì convinto del calciatore proposto anche alla Roma.Attivissimo pure il Bologna: nelle prossime ore il ds Bigon dovrebbe perfezionare i contratti di Sansone e Soriano. Prima dell'ultimo ok, però, i dirigenti rossoblù avranno un nuovo confronto con Inzaghi: il tecnico, in bilico dopo il ko contro il Napoli, è assistito dallo stesso procuratore dell'attaccante classe '91.E non finisce qui. Il club ha promesso ai tifosi rossoblù almeno altri due-tre rinforzi a gennaio. Come è noto, il sogno resta Gabbiadini, mentre i buoni rapporti con la Juventus potrebbero agevolare eventuali trattative per Kean (piace anche all'estero) e Spinazzola, sul taccuino pure del Genoa. L'attaccante del Southampton, accostato anche a Samp, Fiorentina e società spagnole, figura nella lista dei nostalgici che puntano ad un ritorno. A proposito di affari come back, la Spal aspetta il portiere Emiliano Viviano: l'operazione con lo Sporting è alle battute finali.