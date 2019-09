Montella: «Bello battere il Milan»

«E' una grande soddisfazione battere il Milan a San Siro. Non avevo nessuno spirito di rivalsa, per me non è stata un'esperienza negativa. Ma è stata una gran bella vittoria». Lo ha detto l'allenatore della Fiorentina Vincenzo Montella, commentando a Sky Sport il successo per 3-1 sul Milan.

«Non ce l'ho con il Milan, ho anche vinto una Supercoppa e riportato la squadra in Europa. Ringrazierò sempre chiunque mi abbia dato la possibilità di lavorare in rossonero - ha proseguito -. Ribery? Ha fatto la differenza, non è più quello che di 5/6 anni fa ma è sempre decisivo, ha capacità sopra la media e ha fatto una partita strepitosa, l'ho tolto anche per la standing ovation. Abbiamo trovato la quadra con questo schema», ha concluso.





