Milan, Pioli: «A Dortmund non è decisiva. Girone equilibrato, ogni partita è importante»

Il Milan va alla ricerca del primo successo in Champions, dopo il pareggio di San Siro contro il Newcastle al debutto (0-0, 19 settembre). In casa del Borussia Dortmund non sarà semplice per i rossoneri: «In Champions ogni minimo dettaglio è importante», ha detto Stefano Pioli. E ancora: «È altrettanto vero che ci immergeremo in un’atmosfera adrenalinica ed elettrizzante, ma questo potrà anche servire per farci entrare bene in partita. Quello che conta alla fine è giocare bene».

E sul Borussia Dortmund: «Squadra che ha numeri casalinghi importanti: in Bundesliga non perde da un anno, in Champions addirittura da due. Conosciamo benissimo le difficoltà che incontreremo. È una squadra tecnica, ma allo stesso tempo energica e intensa.

Servirà una prestazione di alto livello. Non sarà ancora decisiva ma importante, questo sì». Anche perché il girone del Milan è davvero insidioso: «Sarà un girone equilibrato: ogni singola partita diventano molto importanti. Per questo cercheremo di mettere in campo la nostra miglior prestazione possibile. Non siamo riusciti a vincere in casa nella prima partita. Ottenere un risultato positivo sarà fondamentale».

Infine, sul calendario Pioli ha concluso: «Questa è la base di una stagione competitiva e impegnativa come abbiamo noi. Mantenere un livello di disponibilità, attenzione e prestazione da parte di tutti i giocatori credo che sia molto importante. C’è qualche assenza, ma capita quando si gioca davvero tanto, assolutamente troppo. Però, saremo pronti».