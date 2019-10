Bologna-Lazio, Mihajlovic va in panchina. I tifosi in corteo per salutare il tecnico in ospedale

dal nostro inviato

BOLOGNA La certezza della presenza non c'è ancora, si attende ancora il sì ufficiale dei medici: Sinisa Mihajlovic sarà in panchina nella sfida di oggi contro la Lazio a Bologna. Sinisa, nonostante i medici non fossero convinti visti i valori ematici bassi, ha lottato per strappare l’ok. Si attende un ultimo esame per avere la certezza di vederlo per la terza volta in panchina. L’esito sembra comunque essere positivo. Questione di sentimenti. Quelli forti che lo legano anche alla Lazio e all’amico Inzaghi.

Intanto tifosi laziali e bolognesi hanno fatto un pellegrinaggio fino a San Luca e poi sono andati all’ospedale Sant’Orsola a salutarlo.

