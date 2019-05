Il magazine inglese FourFourTwo non ha dubbi: Messi meglio di Cristiano Ronaldo, Totti più forte di Del Piero

Ultimo aggiornamento: 20:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Chi è stato più forte? Maradona o Pelé? E chi è più forte tra? Domande da "bar dello sport" che sono la quintessenza del calcio, animando da sempre le discussioni degli appassionati. Normale, quindi, che di tanto in tanto qualcuno provi a mettere in fila i migliori talenti che il calcio esprime. Stavolta ci ha provato il magazine inglese FourFourTwo (4-4-2), uno dei più prestigiosi del mondo. Ha messo in fila i 101 giocatori più forti degli ultimi 25 anni, ovvero l'età compiuta dal giornale che si è così voluta fare un "regalo". Il duello tra Messi e CR7 è quello sulla bocca di tutti e si risolve in questa graduatoria a favore dell'argentino del Barcellona. Terzo. Ai piedi del podio, il Fenomeno.Ma ci sono tanti altri spunti per discutere questa classifica. Il primo degli italiani è un difensore, ovveropiazzato al 9° posto appena davanti adecimo. Chiaramente avranno inciso le 5 Coppe dei Campioni vinte dall'ex terzino del Milan e, forse, anche il clichè che dall'Italia è sempre meglio pescare nel reparto arretrato. Tant'è vero che dopo l'11° posto di, ecco che al 12° c'èil Muro azzurro di Berlino.Una scelta farà accapigliare una volta di più i tifosi di Roma e Juventus:è stato infatti preferito a. Trentaduesimo posto per il romanista; trentaseiesimo per il bianconero. I due sono rispettivamente il sesto e il settimo italiano in graduatoria. Dopo Cannavaro, infatti, ci sono(25°) e(28°) a cui i redattori inglesi preferiscono talenti tipicamente british comeprobabilmente premiato eccessivamente col 22° posto.La speranza è che una copia del magazine non attraversi l'oceano e non arrivi tra le mani di, piazzato in un anonimo 55° posto che certo non gli farà piacere. Ecco la classifica completa:1) Leo Messi2) Cristiano Ronaldo3) Zinedine Zidane4) Ronaldo5) Ronaldinho6) Thierry Henry7) Xavi8) Andrés Iniesta9)10)11) Rivaldo12)13) Ryan Giggs14) Kakà15) Wayne Rooney16) Luis Figo17) Gabriel Batistuta18) Eric Cantona19) Luka Modric20) Sergi Busquets21) Raùl22) Paul Scholes23) Romario24) Sergio Ramos25)26) Philipp Lahm27) Neymar28)29) Dennis Bergkamp30) Luis Suarez31) David Villa32)33) Steven Gerrard34) Gerard Piqué35) David Beckham36)37) Gareth Bale38) Roberto Carlos39) Edgar Davids40) Iker Casillas41) Carles Puyol42) Javier Zanetti43) Pavel Nedved44) Arjen Robben45) Peter Schmeichel46) Matthias Sammer47) Patrik Vieira48) Roy Keane49) Cafu50) Alan Shearer51)52) Andriy Shevchenko53) Rio Ferdinand54) Robert Lewandowski55) Zlatan Ibrahimovic56) Ruud van Nistelrooy57) Frank Lampard58) Marcel Desailly59) Gheorge Hagi60) Clarence Seedorf61) Edwin van der Sar62) Dani Alves63) Bastian Schweinsteiger64) Juan Sebastian Veron65) David Silva66) Sergio Aguero67) Thomas Muller68) Michael Ballack69) Hristo Stoichkov70) Claud Makelele71) Deco72) Michael Owen73) John Terry74)75) David Trezeguet76) Jurgen Klinsmann77) Wesley Snejider78) Eden Hazard79) Manuel Neuer80) Samuel Eto'o81) Xabi Alonso82) Fernando Torres83)84) Didier Drogba85) Oliver Kahn86) Henrik Larsson87) Franck Ribery88)89) Carlos Tevez90) Diego Godin91) Davor Suker92) Juan Riquelme93) Yaya Touré94) Lilian Thuram95) Fernando Hierro96) Tony Adams97) Paul Gascoigne98) Miroslav Klose99) George Weah100) Mohamed Salah101) Matt Le Tissier