Il sogno di un ritorno adiè destinato a rimanere tale per i tifosi giallorossi. Ilha un amore sconfinato per la Capitale come confermato recentemente anche da. Sono state proprio le dichiarazioni del presidente delad accendere il tam-tam nella Capitale dove i tifosi farebbero carte false pur di vederlo vestire ancora una volta la maglia della Roma. Non sono della stessa idea i dirigenti che nell’estate del 2018 lo hanno spedito a Milano, sponda, riuscendo a inserire nell'affare come contropartita. Nainggolan non è nel futuro della Roma, a Trigoria non c’è nessuna intenzione di riproporre il suo ritorno nonostante si rendano conto del bel ricordo che ha lasciato nella piazza. D’altronde è proprio grazie al belga, e alla complicità di Luciano Spalletti, che l’ex diesse Monchi è riuscito ad assestare il colpo Zaniolo che adesso, però, rischia di essere sacrificato sull’altare delle plusvalenze.La situazione di profondo rosso in cui versa il club è preoccupante, l’indebitamento di 278,5 milioni di euro potrebbe aumentare qualorae compagni non riuscissero a qualificarsi alla prossima. In questo casosarebbe costretto a vendere i gioielli della squadra per non rischiare il fallimento del club. E tra questi c’è proprio Nicolò che si sarebbe potuto salvare senon avesse rifiutato l’offerta di acquisizione della società da parte del magnate texano. Un secco “no” che ha fatto infuriare l’ambiente e gli ultras che hanno esposto due striscioni polemici davanti alla sede del club all’Eur «Pallotta, Baldini e Baldissoni… La Roma non si risana con le cessioni», «Se non sei in grado di tutelare i nostri campioni… Vai fuori dai cog****i! Pallotta go home!».