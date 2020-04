Neymar disposto a ridursi lo stipendio pur di tornare al Barcellona

Barcellona a ogni costo. Neymar è disposto anche a tagliarsi lo stipendio pur di tornare da dove era partito: ossia, dalla capitale catalana. L'asso brasiliano del Paris Saint-Germain, secondo quanto riporta il Mundo Deportivo, già la scorsa estate voleva tornare a esibirsi sull'erba del Camp Nou; adesso - anche per via della crisi legata all'emergenza-coronavirus - è disposto a dimezzarsi l'attuale stipendio. Il brasiliano in Catalogna percepirebbe, pertanto, 20 milioni, contro i 50 che guadagna attualmente in Francia. A breve, scrive il giornale spagnolo, ci sarà un incontro fra il presidente del Barcellona, Josep Maria Bartomeu, e il padre del giocatore, che cura i suoi interessi.

