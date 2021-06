Lazio, Luis Alberto il futuro è incerto: Real e Milan alla finestra. Romagnoli promesso sposo nel 2022

Mercoledì 30 Giugno 2021, 16:49 - Ultimo aggiornamento: 17:56

Irrequieto Luis Alberto, in parola con Romagnoli. La Lazio tra presente e futuro si prepara ad accogliere Hysaj e Basic, due trattative in dirittura d'arrivo da giorni, ma deve fare i conti con l'attenzione che si registra attorno al centrocampista spagnolo. Per Sarri è un giocatore importante, lo stesso Luis, che sta trascorrendo le vacanze nella sua casa di Siviglia dopo essere rientrato da una settimana dalle Maldive, è curioso di lavorare col tecnico toscano, ma allo stesso tempo non può rimanere indifferente alle squadre che chiamano il suo procuratore. Per il momento si tratta solo di timidi sondaggi, anche perché nessuno a Formello ha ricevuto nulla riguardo a proposte. Per Lotito è incedibile, anche se per il suo carattere e modo di fare non è proprio uno che ama, ma le emozioni e le opinioni personali sono una cosa, gli affari e la qualità dei suoi giocatori un'altra. Il suo entourage e agenzia che ne cura gli interessi è stata avvicinata da diversi grandi club come il Real Madrid e soprattutto il Milan, timidamente la Juve, negli ultimi due giorni dalla Spagna si registrano anche movimenti dell'Atletico Madrid nei suoi confronti, ma sembrano essere più che altro voci per mettere pressioni all'Udinese per De Paul. Un'operazione vicina al traguardo ma ancora non chiusa. A Simeone piacciono giocatori come Luis Alberto, ma è altrettanto vero che i Colchoneros 60 milioni di euro o giù di lì per un solo giocatore, soprattutto dopo il caso Joao Felix (pagato 120 milioni di euro) difficilmente li spenderà in questa sessione di mercato. Si vedrà. Lui, il giocatore, alla Lazio sta bene, anche perché ha un contratto fino al 2025, ma allo stesso tempo non resta impassibile davanti alla possibilità di poter guadagnare più soldi. Se ci saranno possibilità concrete, allora vorrà vederci chiaro, anche col rischio che possa chiedere a Lotito un aumento, ma questo allo stato attuale non è accaduto. Come Il Messaggero ripete da giorni, resta comunque una situazione da monitorare con attenzione e non è escluso che alla fine il giocatore resti dov'è come spesso è capitato nelle ultime due estati con Milinkovic, avvicinato da tante squadre, ma nessuna di queste è mai riuscita ad accontentare Lotito. E la stessa cosa può accadere con lo spagnolo.

PROMESSA ROMAGNOLI

Da una strada da seguire ad un'altra che potrebbe essere bollente. Non tanto per questa stagione, quanto per la prossima a meno che non si creino le opportunità per far sì che diventi attuale. Da giorni radiomercato sta registrando movimenti interessanti tra l'entourage di Romagnoli e la Lazio. Il giocatore non ha mai nascosto la sua passione per i colori biancocelesti, fino a qualche mese fa era in trattativa col MIlan per rinnovare il contratto, ma i discorsi si sono interrotti, Raiola ha atteso che si facesse avanti qualcuno e per il momento si è affacciata la Lazio. E l'interesse ci ha messo poco a fare breccia, tanto che i procuratori del difensore avrebbero strizzato più di un occhio alla società biancoceleste con una promessa a stringere un accordo serio per la prossima stagione.