Mbappé e il labiale su Neymar: «Quel clochard non me la passa». Tensione durante Psg-Montpellier

In Francia c'è polemica per la rabbia di Mbappé verso Neymar: le due star del Paris Saint-Germain non si stanno trovando benissimo ultimamente, con il francese che in estate dopo l'arrivo di Messi si sarebbe trasferito volentieri al Real Madrid. Alla fine è rimasto e deve condividere l'attacco con altri due campioni. Una convivenza però che non sembra andare benissimo: secondo la ricostruzione di Le Parisien, al momento di uscire dal campo, Mbappé ha accusato il brasiliano di non «passargli il pallone» dandogli anche del «clochard». La frase sarebbe stata ripresa dalle telecamere di Canal+ durante Psg-Montpellier, vinta dai parigini 2-0 con i gol di Gueye e Draxler.

PSG-Montpellier : l’agacement de Mbappé envers Neymar à sa sortie

La scena e il labiale: cosa è successo in Psg-Montpellier

Al momento di lasciare il campo all'88', con il risultato già in cassaforte, Mbappé si siede accanto a Gueye e fa un commento: «Questo clochard non mi fa il passaggio», spiega Le Parisien. Il riferimento è a un'azione poco dopo il 60' quando Neymar non serve un assist a Mbappé e tenta l'azione individuale. Ma non serviva questo episodio per raccontare la sempre più complicata convivenza tra i due.

Anche prima della partita ne aveva parlato Pochettino: «È vero, Neymar e Messi, o Messi e Di Maria si conoscono meglio. Sta a noi integrare Mbappé. Serve tempo per creare i giusti automatismi». Un problema in più, visto che la dirigenza vorrebbe fargli rinnovare il contratto per non perderlo a parametro zero. Un'operazione complicatissima, a maggior ragione se il rapporto tra lui, Neymar e Messi non dovesse mai sbocciare.