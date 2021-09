Lazio, Sarri non ci sta: «Non ho bestemmiato. Pronta un'azione legale»

Mercoledì 15 Settembre 2021, 19:47

C’è il Galatasaray, il debutto in Europa League per la Lazio di Sarri, ma al tecnico non è che sia andata tanto giù la squalifica di due giornate. Ed è pronto ad un'azione legale perché giura di non aver detto alcuna bestemmia. Una punizione che l’allenatore biancoceleste giudica troppo severa: «Devo essere sincero, non me l’aspettavo. Ho una giornata per atteggiamento minaccioso. Nel sottopassaggio ho preso due giornate perché ho detto all’arbitro “hai permesso che mi prendesse per il culo da un ragazzino”, è stato messo a verbale che io ho detto due bestemmie ma ho dei testimoni pronti a dichiarare che non è vero e sono pronto ad un’azione legale».