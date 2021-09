Europa League, Galatasaray-Lazio: Sarri verso il turnover. Dove vedere la partita in tv e streaming

Mercoledì 15 Settembre 2021, 12:36 - Ultimo aggiornamento: 13:00

Non è un buon momento in casa Lazio. Dopo la brutta sconfitta contro il Milan a San Siro, che ha ridimensionato i sogni dell'ambiente e dei tifosi riportandoli con i piedi per terra, la squadra biancoceleste dovrà fare i conti, almeno in campionato, con la squalifica per due giornate del suo mister, Maurizio Sarri. Provvidenziale per ricaricare gli animi e riprendere il solco tracciato nelle prime due gare di Serie A, c'è però l'Europa League. E il Galatasaray, che l'aspetta a Istanbul alle 18:45, proprio giovedì. Un girone non semplice, quello capitato ai capitolini, che la vedrà "combattere" anche contro il Marsiglia e il Lokomotiv Mosca.

Galatasaray-Lazio, le probabili formazioni

Dopo cinque anni, ecco di nuovo la sfida tra Galatasaray e Lazio che, al momento, sorride soprattutto ai biancocelesti che giovedì, nel tardo pomeriggio, ritroveranno anche una vecchia conoscenza: Fernando Muslera, quattro anni a difendere la porta della squadra di Claudio Lotito prima di approdare in Turchia, in cui sta da dieci anni. Anche contro l'altra sua unica ex, l'uruguaiano sarà tra i pali. Anche per il resto, l'allenatore dei turchi, Fatih Terim, si affiderà a un usato garantito, mettendo in campo la formazione tipo con il solito modulo 4-1-4-1.

Discorso completamente diverso, invece, per Sarri che cambierà sei undicesimi della squadra che ha perso contro il Milan domenica. Innanzitutto farà il suo esordio in questa stagione Thomas Strakosha, che in campionato ha sempre lasciato il posto tra i pali a Pepe Reina. Davanti ci sarà la coppia consolidata di Luiz Felipe e Francesco Acerbi e sui lati si rivedrà Manuel Lazzari, recuperato dall'infortunio e già in campo a San Siro nei minuti finali, e Stefan Radu, che tornerà nel suo ruolo naturale.

A centrocampo, l'unica novità sarà Gonzalo Escalante al posto di Lucas Leiva come metronomo, ai lati agiranno invece i soliti Sergej Milinkovic-Savic e Luis Alberto. La vera rivoluzione sarà nel tridente d'attacco: Vedat Muriqi, per il quale questa sfida è quasi un derby considerato il suo passato al Fenerbache, prenderà il posto di Ciro Immobile al centro dell'area, mentre Pedro siederà in panchina per lasciare spazio a Mattia Zaccagni. Confermato, però, Felipe Anderson come ultima pedina del reparto offensivo biancoceleste.

GALATASARAY (4-1-4-1): Muslera; Boey, Luyindama, Nelsson, van Aanholt; Kutlu; Yilmaz, Morutan, Cicaldau, Akturkoglu; Digne. All. Terim.

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Milinkovic, Escalante, Luis Alberto; Zaccagni, Muriqi, Felipe Anderson. All. Sarri.

Dove vedere la partita in tv e in diretta streaming

Galatasaray-Lazio, la prima gara di Europa League degli uomini di Sarri, sarà visibile in diretta tv su Sky, su Sky Sport al canale 252 del satellite, Sky Sport Uno, al 201 del satellite e al 472/482 del digitale terrestre. E sarà trasmessa in chiaro anche su Tv8, l'ottavo canale del digitale terrestre, oltre che su Dazn e SkyGo.