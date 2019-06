Allegri, vacanze studio con vista sulla Premier

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il mondo dei curisi del calcio chiede notizie su Allegri. Che è semplicemente in ferie. E' appena passato, con la sua Ambra, a Disneyland Paris. Divertimento assicurato e allargato alla famiglia. Ma la domanda va dritta sul futuro ancora da decifrare del tecnico che è stato messo alla porta da Agnelli, dopo aver lasciato nella bacheca della Juve 11 titoli (5 scudetti, 4 Coppa Italia e 2 supercoppa Italiana). Max, di sicuro, ha dovuto cambiare idea. Perché avrebbe voluto restare in Italia, su richiesta della compagna, contando proprio sul club bianconero che, se avesse preso Conte, gli avrebbe garantito il posto all'Inter. Il nostro campionato, al momento, non gli offre però altre chance: le big ormai sono a posto. Adesso, insomma, guarda all'estero. Se vuole allenare, deve mettersi in viaggio.Allegri aspetta l'effetto domino che qui non lo ha chiamato in causa e che invece altrove potrebbe riportarlo in panchina. E Max, a quanto, pare ha capito dove c'è la possibilità di ricominciare e anche subito. tant'è vero che sfrutta i giorni di ferie per mettersi a studiare. Non la tattica, ma l'inglese. Non si sa mai, anche perché lo United lo vorrebbe a Manchester per il derby con il City di Guardiola.