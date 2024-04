Mancini in dubbio per Milano (e non si allena). Sulla bandiera con il ratto il giudice chiede gli atti alla Figc: «Decido io»

Gianluca Mancini in dubbio per la gara contro il Milan. Ieri, il difensore ha rispettato la giornata di riposo concessa da De Rossi in vista del doppio impegno contro Milan e Udinese, oggi si è recato al centro sportivo ma non ha svolto l’allenamento con la squadra. Era assente del campo dove tutti i compagni hanno partecipato regolarmente alla seduta (eccetto Azmoun infortunato). Mancini ha accusato un dolore muscolare pochi minuti dopo l’inizio della gara contro la Lazio, ma ha stretto i denti chiedendo di non essere sostituito. Scelta azzeccata, perché allo scadere della prima frazione di gioco ha realizzato la rete decisiva. A fine partita ha confessato: «Ho avuto due problemini. All’intervallo ho preso qualcosa perché in queste partite esco solo con una gamba rotta. Starei troppo male in panchina». Uno di questi potrebbe essere la pubalgia di cui soffre. Ecco perché a San Siro rischia andare in panchina saltando la gara d’andata dei quarti di finale di Europa League. Al suo posto è pronto e Smalling (Ndicka è squalificato) che si posizionerebbe accanto a Llorente. L’inglese ha recuperato dalla contusione al piede e ha giocato qualche minuto nel derby: «Volevo far giocare a Chris una delle due gare, ma non avrebbe potuto disputarle entrambe», ha detto De Rossi dopo la stracittadina. L'altro cambio riguarda la fascia sinistra dove Spinazzola è in vatanggio su Angeliño. Per il resto, confermata la stessa formazione del derby.

Roma-Lazio, Mancini sventola una bandiera biancoceleste con un ratto: indaga la procura della Figc. Cosa rischia il giallorosso

IL TOPO

Il giudice sportivo della serie A chiede alla Procura Figc la relazione sull'episodio di fine derby di Gianluca Mancini, che ha sventolato una bandiera della Lazio con l'effigie di un topo, sottolineando che la competenza a decidere è la sua.

La Roma in mini-ritiro

Per diminuire al massimo lo stress da viaggio della squadra, De Rossi ha ordinato un mini-ritiro che comincerà domani con la partenza per Milano e terminerà domenica 14 con il rientro da Udine. La squadra partirà domani da Fiumicino poco dopo le 17, alle 19.15 è prevista la conferenza stampa e poi l'arrivo in albergo. Il giorno della gara resterà a dormire in hotel a Milano, mentre venerdì si trasferirà al centro sportivo di Monzello che la ospiterà fino a sabato sera quando il club si sposterà verso Udine dove domenica alle 18 affronterà i bianconeri. Il ritorno a Roma è previsto in tarda serata.