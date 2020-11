Crotone-Lazio a rischio rinvio per maltempo. Il Comune: «Situazione peggiorerà, restate a casa»

Allerta rossa in Calabria per il maltempo. Nelle ultime la città di Crotone è stata colpita da una bomba d’acqua. Alcune zone dalla città si sono allagate, tanto rendere necessari diversi interventi da parte dei parte dei vigili del fuoco. Uno scenario che mette a rischio la gara Crotone-Lazio, in programma alle 15 allo stadio Ezio Scida. La decisione su un eventuale rinvio verrà presa nelle prossime ore. Bisognerà verificare le condizioni del campo al momento del fischio di inizio. Intanto, il comune di Crotone, in una nota fa sapere: «La situazione in queste ore è destinata a peggiorare. Restare a casa per sicurezza e per non ostacolare il lavoro delle squadre di soccorso».

© RIPRODUZIONE RISERVATA