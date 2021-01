Maicon è sbarcato a Roma, va a giocare al Sona in Serie D: «Sono carico»

Maicon riparte dalla Serie D. Precisamente dal Sona, in provincia di Verona. Prima di raggiungere la sua nuova casa però è dovuto passare da Fiumicino, dov'è sbarcato il suo volo dal Brasile. Raggiungerà il Veneto in macchina: «Sono contento di essere tornato, sono carico per questa nuova avventura», ha detto ai cronisti che l'hanno accolto dall'aeroporto. Con lui il figlio, che si aggregherà al settore giovanile, e ovviamente i dirigenti dela piccola società a due passi dal lago di Garda. È lì che si trasferirà Maicon (avrà una villa a Peschiera del Garda), che è alla sua terza avventura in Italia dopo quelle con Inter e Roma. In nerazzurro ha giocato sei anni, vincendo tutto: il triplete con Mourinho nel 2010 ma anche 4 scudetti, 1 Champions League, 1 Mondiale per club, 2 edizioni della Coppa Italia e 3 della Supercoppa italiana. In giallorosso invece tre stagione tra il 2013 e il 2016.

