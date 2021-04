Serie D, Enrico Ruggeri tesserato dal Sona per giocare insieme a Maicon

VERONA - Un post sui social: «La costanza paga. Un altro sogno che si realizza. Resto a diposizione del mister». Se tutto va bene, Enrico Ruggeri debutterà da calciatore al fianco di un suo vecchio idolo di nome Maicon. Succede – o quantomeno potrebbe succedere – a Sona, paesino arrampicato sulle colline di Verona. Dove la squadra di serie D che in inverno ha riportato Maicon in Italia dal Brasile ha appena arruolato il cantante con l’Inter nel cuore, classe ’57, forse il più navigato dei tesserati del calcio di casa nostra (la sentenza agli almanacchi 2020/2021).

APPROFONDIMENTI GOSSIP Zenga a Live non è la D'Urso, la pace con i figli è... TELEVISIONEI Il presidente della Flaminia calcio Francesco Bravini e la sorella... L'EVENTO Calcio e vip per "Every child is my child" SPORT D'Alema, Blasi, Perego e Britti: quanti vip in tribuna per... CHE RITORNO Maicon è sbarcato a Roma, va a giocare al Sona in Serie D:... SPORT Maicon è tornato in Italia: comincia la nuova avventura al Sona

Della serie: incontri ravvicinati fra il palco e il rettangolo verde, tipo i calciatori che debuttano come cantanti – di esempi «italiani» ne abbiamo parecchi, dall’ultimo Osvaldo al vecchio Lalas dei tempi del Padova in serie A – o i cantanti che debuttano come calciatori – molto più rari, vedi anche Louis Tomlinson, star degli One Direction che nel 2013 firmava un contratto con i Doncaster Rovers, club di serie B inglese. È andata così: un paio di settimane fa Ruggeri era in ritiro nel Veronese con la Nazionale Cantanti, di cui è presidente. Maicon e il patron del Sona, Paolo Pradella, sono andati a trovarlo.

Maicon è tornato in Italia: comincia la nuova avventura al Sona

Una chiacchiera tira l’altra, ricordi dell’Inter del Triplete, delle folate di Maicon in fascia destra, insomma Ruggeri che confida il sogno di debuttare nel calcio a 63 anni, figurarsi se in squadra con Maicon, e il Sona che accetta: tesserato. A otto partite dal termine del campionato la squadra veronese è poco sopra la zona playout. L'accordo è che se si salva prima dei titoli di coda Ruggeri giocherà in almeno una partita. Impiego tra i cinque e dieci minuti. Anche il ruolo è già stato concordato, dietro le punte. «Abbiamo tesserato Enrico “Rouge” Ruggeri e l’atleta sarà presto a disposizione di mister Damini», così il Sona.

Domenica di relax per Zaniolo e compagni: calciatori della Roma in spiaggia a Ostia

La tabella di marcia, ora, dice che Ruggeri si farà vedere per qualche allenamento, conoscerà la squadra, dopodiché aspetterà la chiamata. Se tutto va bene, cioè se il Sona si salva in anticipo, «Rouge» metterà piede tra i campi di serie D nella squadra di Maicon. Due cuori nerazzurri e uno spogliatoio di provincia.

Romeo e Giuletta ambientata nel mondo del calcio, folla di attori e vip a teatro

Ultimo aggiornamento: 20:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA