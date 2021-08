Lukaku saluta l'Inter. E Marotta tratta Zapata: le cifre dell'affare

Giovedì 5 Agosto 2021, 00:45

Lukaku al Chelsea, ci siamo. L'Inter adesso aspetta solo di definire tutti i dettagli dell'accordo con i Blues, per annunciare la cessione record del club. Gli inglesi, ricordiamolo, sono pronti a staccare un assegno da 130 milioni di euro, mentre all'attaccante belga sono stati garantiti circa 15 milioni di euro a stagione per i prossimi anni. Insomma si tratta di un'operazione pazzesca, che sfiora i 200 milioni di euro, in grado però di innescare la protesta dei tifosi nerazzurri. Dopo Conte e Hakimi, i sostenitori della squadra di Inzaghi si trovano infatti costretti a salutare un altro eroe dello scudetto vinto appena due mesi fa. Marotta, però, non vuole farsi trovare impreparato e per questo ha già avviato la trattativa con l'Atalanta per Zapata (40 milioni di euro). Che, nei piani dei bergamaschi, dovrebbe essere sostituito proprio da un calciatore del Chelsea come il 23enne inglese Abraham.