Ibrahimovic-Lukaku, una giornata di squalifica per la lite in Coppa Italia

Il Giudice Sportivo ha squalificato per una giornata Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku dopo la partita dei quarti di finale di Coppa Italia tra Milan e Inter. Dovranno scontarla in Coppa, il milanista nella prossima e il belga in semifinale. La motivazione è "comportamento non regolamentare". Ora si attendono le mosse della procura federale: non avendo il referto riportato le frasi dei due attaccanti, può aprire un fascicolo per le parole della rissa ed eventualmente anche ascoltare l'arbitro Valeri.

APPROFONDIMENTI LO SCONTRO Lite Ibrahimovic-Lukaku e rissa sfiorata: riti voodoo e scommesse,... COPPA ITALIA Lite durante Inter-Milan, Ibrahimovic a Lukaku: «Torna ai tuoi...

LEGGI ANCHE Lite Ibrahimovic-Lukaku e rissa sfiorata: riti voodoo e scommesse, ecco com'è nata

Ibrahimovic è stato squalificato per un turno «per via della doppia ammonizione per comportamento non regolamentare in campo e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario». Lukaku salterà la semifinale «per comportamento non regolamentare in campo; era già diffidato». Squalificato per una giornata anche Hakimi (ammonito nel derby, era diffidato)

Ultimo aggiornamento: 13:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA