Il Barça frena nel derby: 2-2 con l'Espanyol. Il Real batte il Getafe e aggancia la vetta

Emozioni e sorpresa nella Liga che riapre i battenti dopo Capodanno. Subito una sorpresa nel derby catalano, con l'Espanyol che riesce a sorpresa a tenere a freno il Barcellona, fermandolo sul 2-2. Nel quarto anticipo della 19/a giornata della Liga, la squadra di Valverde prima va sotto, poi ribalta il risultato ma il doppio giallo a de Jong al 75' rimette in gioco i padroni di casa che con Wu Lei all'88' recuperano una partita che sembrava compromessa. Con questo risultato, i blaugrana perdono anche la testa solitaria della classifica dopo la vittoria del Real Madrid nel pomeriggio sul campo del Getafe: ora blancos e catalani guidano la Liga appaiati a 40 punti (seguono Atletico Madrid e Siviglia con 35). Al Cornellà-El Prat i padroni di casa, che vedevano il debutto in panchina del nuovo allenatore Abelardo, erano andati a sorpresa in vantaggio con Lopez (23'), prima della reazione degli ospiti che nella ripresa nel giro di nove minuti (5' e 14') hanno ribaltato il risultato grazie a Luis Suarez, autore del momentaneo pareggio e poi dell'assist per Arturo Vidal. Ma nel finale il gol di Wu Lei riporta di nuovo e definitivamente il risultato in parità.



Nel pomeriggio il Real Madrid al Coliseum Alfonso Perez di Getafe aveva liquidato 3-0 i padroni di casa. I blancos hanno aperto le marcature grazie a un autogol di Soria al 34', poi sono arrivati il raddoppio di Varane all'8' del secondo tempo e la rete di Modric al 96' in contropiede.



Risale in classifica anche l'Atletico che soffre fino all'ultimo minuto, ma riesce ugualmente a piegare il Levante per 2-1. Sul terreno del Wanda Metropolitano accade tutto nel primo tempo e nel giro di soli 5': apre le marcature Correa al 13', pareggia per i valenciani Marti al 16', decide Felipe al 18', su passaggio di Lodi. Nel finale il portiere sloveno Oblak salva il successo con un intervento decisivo. Con questa vittoria, che precede la trasferta in Arabia Saudita per la Supercoppa di Spagna, i colchoneros si portano a 35 punti e raggiungono al Siviglia al terzo posto.

Ultimo aggiornamento: 5 Gennaio, 00:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA