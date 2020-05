La Liga riparte l'11 giugno con Siviglia-Betis, il 13 tocca al Barcellona e il 14 al Real

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È stato ufficializzato proprio in questi minuti il calendario della Liga. E come già annunciato da Javier Tebas, si ripartirà giovedì 11 giugno, alle 22, con il derby Siviglia-Betis. Due partite saranno giocate venerdì 12, dove scenderà in campo il Valencia, al centro delle polemiche nelle ultime ore dopo l'intervista rilasciata oggi da Gasperini. Sabato sarà la volta del Barcellona, impegnato sul campo del Maiorca, mentre domenica ritorneranno in campo sia il Real Madrid, che ospiterà l'Eibar, sia l'Atletico, che renderà visita al Bilbao. Si giocherà in quattro orari diversi. E almeno per le prime giornate ci sarà ancora una partita nel primo pomeriggio. Questa, più avanti, anche per via delle alte temperature, verrà tolta dal calendario. Ecco il programma completo del ritorno in campo del massimo campionato spagnolo.11/06 ore 22:00 Siviglia-Real Betis12/06 ore 19:30 Granada-Getafe12/06 ore 22:00 Valencia-Levante13/06 ore 13:00 Espanyol-Alaves13/06 ore 17:00 Celta Vigo-Villareal13/06 ore 19:30 Leganes-Vallalolid13/06 ore 22:00 Maiorca-Barcellona14/06 ore 13:00 Athletic Bilbao-Atl. Madrid14/06 ore 19:30 Real Madrid-Eibar14/06 ore 22:00 Real Sociedad-Osasuna