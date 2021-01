Lega Pro, Ghirelli rieletto presidente: è il suo secondo mandato

Sarà ancora Francesco Ghirelli il presidente della Lega Pro. Il numero uno uscente è stato rieletto a capo della Serie C per quello che è il suo secondo mandato. Nominato per la prima volta il 6 novembre 2018 succedendo a Gabriele Gravina, ha ottenuto oggi 49 voti a favore contro i 3 per lo sfidante Andrea Borghini. Nel computo finale figurano anche 3 schede bianche e un astenuto. Ghirelli avrà come suoi vice non più Jacopo Tognon e Cristiana Capotondi ma Luigi Ludovici e Marcel Vulpis.

