Milan, Pioli ritrova Kjaer e Origi: «C'è mancata lucidità, dobbiamo imparare dagli errori»

Il periodo del Milan non è proprio buono. Da capire se la testa è già alla Supercoppa Italiana del 18 gennaio a Riyad, in Arabia Saudita contro l’Inter. Intanto, è arrivato il pari con la Roma, arrivato in pieno recupero, e l’eliminazione dagli ottavi di Coppa Italia contro il Torino, che ha giocato a San Siro in 10 contro 11. «Nelle ultime due partite non abbiamo raggiunto i risultati che volevamo, dobbiamo fare tutti meglio, ma ho visto voglia di imparare dagli errori», ha detto Stefano Pioli. I rossoneri sembrano soffrire le tante assenze e i nuovi non stanno rendendo come dovrebbero: «Il gruppo è forte quando è al completo. Più siamo e più siamo forti. Gente come Ibrahimovic, Kjaer e Florenzi non sono forti solo in campo, ma sono anche dei leader. Origi e Kjaer sono recuperati per Lecce, Rebic potrebbe recuperare per la Supercoppa. Gli altri spero di riaverli a breve perché abbiamo bisogno di tutti».

E sull’aver dormito a Milanello dopo il ko con il Torino, il tecnico ha aggiunto: «Quando c'è qualcosa che non va, faccio fatica ad aspettare il giorno dopo. Ho preferito parlare subito con i miei per spiegare cosa fare meglio e per far riposare bene tutti. Con la Roma avevamo giocato bene, col Torino una partita giusta fino al 70esimo. Non è una questione di seconde linee, ma di attenzione e volontà. Da dove si riparte? Con il Torino abbiamo fatto 36 tiri verso la porta, solo otto nello specchio. Ci è mancata lucidità. A volte siamo stati troppo frenetici». C’è chi dice ci sia mancanza di fame: «No, credo sia una questione di lucidità e di qualità. Sappiamo che se vogliamo vincere qualcosa anche quest'anno dobbiamo alzare il nostro livello».