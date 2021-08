Le giallorosse perdono contro il Bayern in finale: ma le indicazioni rimangono positive

Sabato 7 Agosto 2021, 00:15

Le sensazione rimangono positive. Nonostante la sconfitta - pesante nel punteggio - nella finale contro il Bayern Monaco. La Roma di Alessandro Spugna perde 4-0 contro le tedesce nella finale della Women's French Cup giocata a Tolosa, in Francia. Ma non demerita. Anzi, tutt'altro: soprattutto nella prima parte della sfida la squadra giallorossa va vicina tre volte al gol: prima con Glionna, poi con Pirone, e infine con Greggi. Ma non concretizza. E nel secondo tempo il Bayern passa su calcio di rigore (dubbio e anche molto) per fallo di Swaby trasformato da Asseyi (51'). Poi raddoppia e triplica con Buhl (68' e 79'), e infine chiude la partita grazie alla rete di Schuller (83').

GIALLOROSSE PROPOSITIVE

Il risultato non cancella quanto di buono visto fino al tiro dagli undici metri che ha cambiato le sorti del match. Perché il risultato è davvero bugiardo. La Roma ha creato i presupposti - anche dopo essere andata sotto - prima per passare e poi per agguantare la formazione tedesca. Che poi ha preso il sopravvento sfruttando alcuni errori in fase d'impostazione. Ma, come detto, anche questa sera la squadra di Spugna ha messo in campo quel coraggio richiesto dal tecnico prima di questo importante trofeo internazionale. Le giallorosse tornano in Italia consapevoli di poter puntare a qualcosa d'importante nella prossima stagione. All'inizio del campionato mancano ancora tre settimane, e c'è tutto il tempo per sistemare alcuni automatismi. E recuperare, soprattutto, chi è al momento è fuori.