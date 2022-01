Lazio, visite per Zaccagni e Akpa Akpro dopo il Covid. Sarri nel pomeriggio attende anche Luis Alberto

Si preannuncia una giornata ricca di rientri in casa Lazio. Nella mattinata di oggi a sorpresa nella clinica Paideia si sono presentati Mattia Zaccagni e Jean-Daniel Akpa Akpro. Per entrambi largo alle visite di idoneità che solitamente vanno svolte per poter riprendere l’attività sportiva in seguito al Covid-19, anche se sulle loro condizioni la società non ha mai comunicato nulla. Dubbi a parte, quel che più importa a Sarri è che i biancocelesti contro l’Empoli saranno praticamente al completo. Nel pomeriggio infatti è atteso in gruppo anche Luis Alberto, reduce da una quarantena per esser stato in contatto con un positivo. Cresce anche l’ottimismo per Francesco Acerbi dopo gli ultimi accertamenti al flessore della coscia sinistra. Resta infine ai box Luka Romero. Su di lui ancora non ci sono novità al momento. Il Comandante ha dato appuntamento sul campo alle 15 per il secondo giorno di allenamento del 2022 dove a regnare sarà ancora la tattica.

