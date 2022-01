Lazio, si torna a lavoro a Formello con altri due assenti: out Escalante e Strakosha

Archiviato il primo giorno di lavoro del 2022 per la Lazio. Una ripresa quella dei biancocelesti che è consistita in una doppia seduta. In mattinata Sarri e il suo staff hanno scelto un allenamento molto intenso. Prima la forza con l’ausilio di elastici, pesi e box per i balzi. Poi largo alla tattica divisa per reparti. Da una parte centrocampisti e attaccanti impegnati in azioni con conclusione in porta. Dall’altra i difensori. Il Comandante prosegue con le full immersion tattiche per un reparto arretrato che finora ha subito 34 gol.

Mai così male a metà stagione in una massima serie per il tecnico di Castelfranco di Sopra. Nel pomeriggio invece è stato il pallone il protagonista. Seduta incentrata sempre su esercitazioni tattiche, ma stavolta con due 4-3-3 schierati. Confermate le presenze di Immobile e Hysaj, ormai recuperati al massimo delle condizioni in vista dell’Empoli. Ha iniziato l’allenamento Basic, ma durante le prove è stato costretto a defilarsi. Le sue condizioni non preoccupano. Aggregato al suo posto il giovane della Primavera biancoceleste Lorenzo Ferro. La seduta pomeridiana è terminata con una partita con le sponde.

Lazio: attesa per Luis Alberto, ma si aggiunge un titolare ai forfait

Intanto cresce il gruppo degli assenti. Il nuovo nome è quello di Strakosha. Stamattina l’estremo difensore albanese era in gruppo, ma nel pomeriggio non si è visto. Per lui solo lavoro in palestra. Ancora fuori Acerbi. Il Leone dopo il lieve stiramento rimediato contro il Venezia prosegue la riabilitazione nel tentativo di rientrare in tempo per il match di giovedì con l’Empoli. Luis Alberto scalpita per rientrare dopo la quarantena a causa di un contatto diretto con un positivo al Covid-19. Il Mago ha scritto così sui social: «Caro pallone, ormai manca poco per tornare ad accarezzarti». Il countdown sta per terminare.

Out ancora Escalante, come stamani. Il mediano spagnolo non è al 100%. La speranza è che non si vada ad aggiungere ai calciatori biancocelesti in condizioni dubbie. Nel frattempo tramite il proprio profilo Instagram ha anche postato tre foto accompagnate da una clessidra e una palla da calcio. Forse un indizio di mercato viste le sirene dalla Spagna (Cadiz e Alaves). Confermate infine le assenze di Akpa Akpro, Romero e Zaccagni. Su di loro non ci sono novità ufficiali anche se la società al momento confida di averli tutti per giovedì 6.