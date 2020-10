Lazio, visite mediche per Pereira, Lulic si rivede a Formello

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Mattinata di visite mediche presso la clinica Paideia. Pomeriggio di presentazioni nel centro sportivo di Formello. Andreas Pereira, centrocampista classe ‘96 in arrivo alla Lazio dal Manchester United, è pronto ad iniziare la sua avventura in biancoceleste. Prestito con diritto di riscatto, fissato intorno ai 25 milioni di euro. Questa la formula trovata con il club inglese per la conclusione dell’affare. Intanto, Simone Inzaghi può sorridere. Nel Training Center si è rivisto Senad Lulic. Il capitano è tornato a correre nel quartier generale laziale dopo una lunga riabilitazione in Lombardia. Lo scorso febbraio fu costretto a fermarsi per un problema alla caviglia. Sono stati necessari due interventi chirurgici. Non è ancora chiaro quando tornerà a disposizione dell’allenatore. I tempi non sembrano breve, ma i segnali, almeno quelli di oggi, sono incoraggianti e in casa Lazio non c'è fretta.