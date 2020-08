Lazio, visite mediche per Pepe Reina: nel pomeriggio il viaggio verso Auronzo

Ieri sera l’arrivo a Roma e il pernottamento in un hotel in zona Ponte Milvio. Oggi le visite mediche con il professor Ivo Pulcini. Pepe Reina, in uscita a parametro zero dal Milan, è pronto ad iniziare la sua avventura con la Lazio. Dopo la firma del contratto si metterà in viaggio averso Auronzo di Cadore, sede del ritiro estivo, dove la squadra lo aspetta a braccia aperte. Sarà il vice Strakosha, che al momento resta il portiere titolare.

