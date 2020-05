© RIPRODUZIONE RISERVATA

Esterno sinistro cercasi. Il campionato è fermo, ma il calciomercato della Lazio è attivo, soprattutto in entrata. Blindati i gioielli più preziosi, come Luis Alberto e Milinkovic, il ds Igli Tare si sta già muovendo per completare la rosa in vista della prossima Serie A. Il primo reparto da rinforzare è quello il centrocampo, in particolare la fascia sinistra. Una posizione ricoperta da Lulic, che al momento si trova in Svizzera per ultimare le cure dopo l’intervento alla caviglia dello scorso febbraio. Il bosniaco sta continuando a seguire un protocollo riabilitativo specifico, ma le complicazioni non mancano. I compagni di squadra lo sentono abitualmente via telefono e fanno sapere che Senad ancora non riesce a correre bene. Insomma, in attesa del pieno recupero, la Lazio si muove e avrebbe individuato in Konstantinos Tsimikas, 24enne terzino sinistro dell’Olympiacos, il vice ideale. Nelle ultime ore, però, il Nizza si sarebbe fatto avanti in maniera decisa con la società greca per il cartellino del giocatore. Costo totale 8 milioni di euro più bonus, con un triennale per il terzino. L’affare sembra in dirittura d’arrivo, ma la Lazio potrebbe rifarsi sotto e tentare il sorpasso sui francesi. In caso contrario, il ds Tare dovrebbe guardare altrove: sul suo taccuino ci sono già un paio di nomi, approvati da Simone Inzaghi.