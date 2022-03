Lazio, Strakosha pronto al rientro: finale di stagione da protagonista col sogno Premier League

La Lazio si avvicina al penultimo allenamento tattico anti Cagliari. Quello dell’Unipol Domus sarà un altro bivio stagionale. Un passo falso sarebbe altamente deleterio per la corsa all’Europa, ma allo stesso tempo non sarà semplice fronteggiare una delle squadre più in forma del campionato, reduce da 15 punti da inizio 2022. Nel frattempo, dopo Radu e Pedro, Sarri si appresta a riabbracciare anche un altro titolare, ovvero Strakosha.

APPROFONDIMENTI FORMELLO Lazio, doppia seduta tattica anti Cagliari. Recuperati Radu e... L'ANNUNCIO Immobile, l'agente: «Finirà la carriera alla... FORMELLO Lazio, gestione per i titolari mentre Acerbi aumenta i ritmi. Le...

Lazio, un gol subito a partita di media con Strakosha. Con Reina erano due

Il portiere albanese si è ormai riconquistato il posto da titolare e da tre gare ha superato Reina nel computo stagionale. Con il numero 1 tra i pali i biancocelesti hanno dimostrato senza dubbio maggiore solidità. Nelle 17 gare in cui è rimasto in panchina la Lazio ha subito ben 33 gol (praticamente 2 a partita), mentre nelle 20 con lui la media si è abbassata sensibilmente con soli 20 (esattamente uno a partita). Dati importanti ai quali vanno aggiunte le imbattibilità. Thomas ha assicurato ben 8 clean sheet tra campionato e coppe, quasi uno ogni due gare, mentre Pepe solamente 3. Proprio col portiere albanese la Lazio di Sarri ha eguagliato quella di Pioli nel 2015 con quattro porte inviolate di fila in Serie A. Tutte conferme sulla bontà della scelta del Comandante di affidargli di nuovo le chiavi della porta biancoceleste a dicembre scorso. Strakosha ha saltato gli ultimi due giorni di allenamento poiché reduce da un forte mal di schiena per il quale aveva stretto i denti pure contro il Napoli, ma oggi è atteso in gruppo. Per il numero 1 biancoceleste si prospetta un finale da protagonista nella Capitale prima di salutarla definitivamente.

Strakosha verso l'addio: il sogno è la Premier League. I nomi per sostituirlo

Il contratto di Strakosha è in scadenza a fine giugno. Dopo svariati tentativi la Lazio non ha ancora perso ogni tipo di speranza per convincerlo a rinnovare, ma l’estremo difensore pare ormai convinto a chiudere la sua esperienza in biancoceleste. Con 197 presenze e 59 clean sheet il classe ’95 è stato senza dubbio uno dei pilastri del quinquennio Inzaghi, ma ciò non dovrebbe bastare. Al momento la sua intenzione resta quella di andar via, altra sciagura economica per il club. Acquistato dal Panionios praticamente a zero (75mila euro) svanirà un’altra importante plusvalenza dopo quella di Luiz Felipe destinato al Betis. Thomas per mettersi in vetrina vorrà chiudere al meglio la stagione superando le 200 presenze con la Lazio e magari centrando una qualificazione in Europa. Il suo sogno però resta la Premier League e chissà se tra qualche mese riuscirà a realizzarlo. In attesa di ciò Sarri ha già diramato la lista dei sostituti: Kepa il sogno, Sergio Rico l’obiettivo concreto mentre Gollini è destinato a sfumare. Si avvicina la rivoluzione tra i pali.