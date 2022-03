Lazio, doppia seduta tattica anti Cagliari. Recuperati Radu e Pedro, gestito Strakosha

Si è chiusa una giornata intensa per la Lazio a Formello. Tornando a lavorare una settimana intera in ottica di una partita Sarri quest’oggi ha indetto una doppia seduta. L’obiettivo è quello di preparare al meglio la sfida di Cagliari. Quello di sabato sera sarà un confronto duro anche perché con 15 punti da inizio 2022 solamente Napoli, Juventus e Verona hanno fatto meglio della squadra di Mazzarri in Serie A. Dato che rende ancora più ostica la trasferta all’Unipol Domus dove la Lazio rischia seriamente di non poter usufruire del calore dei propri tifosi. L’Osservatorio sulle Manifestazioni Sportive sta tenendo ancora bloccate le vendite per i residenti nella provincia di Roma.

Lazio: due recuperi importanti per Sarri. Domani tocca a Strakosha

Passando a quello che ha detto il campo, Sarri ha chiuso questo mercoledì col sorriso. In mattinata ha recuperato Radu, mentre nel pomeriggio Pedro. Il Comandante – come sempre avviene nelle doppie sedute – stamani ha diviso la squadra per reparti per lavorare tatticamente, mentre nel pomeriggio dopo un lavoro di forza e psicocinetica ha dato il via alle prime prove anti Cagliari. Oltre a Radu (provato ancora terzino) e Pedro si è allenato regolarmente in gruppo pure Acerbi che a questo punto procede verso il ritorno dal 1’ in Serie A dopo due mesi esatti. Aggregati alla prima squadra anche Furlanetto e Floriani Mussolini dalla Primavera che si è allenata contemporaneamente alla squadra di Sarri. Non si è visto ancora Strakosha. Il portiere albanese prima di Lazio-Napoli aveva avvertito qualche fastidio alla schiena. Dopo aver stretto i denti contro i partenopei questa settimana sta gestendo le forze senza scendere in campo, ma già domani è atteso in gruppo. Prosegue infine il percorso di recupero di Lazzari e Cataldi, entrambi ai box per uno stiramento al flessore.