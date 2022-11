Lazio, Sarri riparte subito con la tattica in ottica Juventus: non si allenano in quattro

Non c'è tempo per godersi le vittorie. Dopo l'1-0 firmato a sorpresa da Luka Romero contro il Monza, la Lazio è tornata subito in campo oggi a Formello. Resta un solo impegno prima di una sosta per il Mondiale che Sarri ha definito un «insulto al calcio», dopo aver lanciato l'ennesima bordata al calendario e non solo: «Abbiamo giocato la sesta partita in 18 giorni, follia. Però Assocalciatori e allenatori stanno zitti. Quindi va bene così».

Niente allenamento per quattro calciatori

Stizzito il tecnico a margine della vittoria che però ha sancito l'approdo al secondo posto in classifica in Serie A, ma non è finita qui. Tutte le energie adesso dovranno essere dedicate alla sfida contro la Juventus, ultimo esame di questa prima parte di stagione. Con ogni probabilità il tecnico lo affronterà senza Lazzari, oggi assente in gruppo e in attesa di valutare il polpaccio destro. Polpaccio che al momento tiene ai box anche Zaccagni, pure lui lontano dal campo oggi. Altro forfait da parte di Patric per dei fastidi alle ginocchia che lo stanno costringendo a lasciare la scena ai compagni nel reparto difensivo dopo una grande crescita. Infine non si è allenato nemmeno Hysaj.

Tutto in gruppo per Immobile

Queste le assenze odierne in una seduta divisa tra la gestione dei titolari e la normale amministrazione per chi non ha giocato o al massimo è subentrato col Monza, ai quali è stato aggregato anche Cancellieri. La notizia buona per Sarri è che anche oggi Immobile ha completato tutto l'allenamento, compresa la partitella, e in base alla rifinitura di domattina capirà quanti minuti avrà nelle gambe per l'Allianz. Per sopperire ai forfait odierni sono stati aggregati Kane e Bigonzoni dalla Primavera. Domani non ci sarà di nuovo la conferenza stampa di presentazione del match.