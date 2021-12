Lazio, l'11 anti Sampdoria: rientra Luiz Felipe, Basic ci prova. Dubbio in attacco

Quella contro la Sampdoria sarà una gara importante per la Lazio. Il club biancoceleste necessita di un cambio di rotta in campionato visto che l’ultima vittoria risale al 7 novembre contro la Salernitana all’Olimpico (3-0, ndr). Stavolta per avere qualche indizio sulle idee di Sarri non si è potuto neanche contare sulla conferenza stampa. Per la prima volta in stagione non ha parlato né il tecnico né un calciatore. Gli unici spunti sono arrivati dalla rifinitura ultimata nel pomeriggio.

I PROBABILI 11 – Quasi tutti presenti sul campo centrale di Formello. Non si è visto solo il giovane Romero partito con la Primavera vittoriosa a Cosenza (1-2, ndr). In base a quanto emerso durante le prove tattiche nel 4-3-3 di mister Sarri tra i pali dovrebbe spuntarla ancora Reina. Davanti al portiere spagnolo potrebbero esserci due rientri. Uno è quello post squalifica di Luiz Felipe accanto ad Acerbi. L’altro è quello di Marusic a sinistra con lo spostamento di Hysaj a destra a scapito di Lazzari. Anche a centrocampo potrebbe vedersi qualcosa di nuovo.

Milinkovic, in gran spolvero nel secondo tempo contro l’Udinese, procede verso la conferma. Nonostante qualche battuta d’arresto anche Cataldi dovrebbe essere riproposto dal 1’, anche perché Leiva oggi è stato provato centrale di difesa e probabilmente verrà tenuto in panchina come jolly considerata anche l’assenza di Patric per squalifica. Il volto nuovo sarebbe Basic, entrato bene contro l’Udinese, con Luis Alberto quindi a rischio panchina. Infine, in attacco il dubbio è lo stesso delle ultime gare: Felipe Anderson-Zaccagni. Entrambi sono stati deludenti contro l’Udinese, ma il brasiliano potrebbe spuntarla di nuovo per completare il tridente con Pedro e Immobile.