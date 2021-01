Lazio e Roma insieme per una Befana di solidarietà

Roma e Lazio insieme per i bambini. Una Befana speciale e un regalo da parte delle due società sportive della Capitale per l’associazione Divertitempo in queste festività. La A.S. Roma con la sua Fondazione Roma Cares e la S.S. Lazio nella sua articolazione Polisportiva hanno infatti portato i loro doni ai bambini speciali di questa giovane Onlus attiva su Roma, che lavora costantemente, anche in questo periodo tanto difficile, per promuovere l’inclusione. Dopo i pacchi di Natale, giallorossi e biancocelesti, che nei giorni scorsi hanno regalato entusiasmo e sorrisi ai piccoli, i due club hanno consegnato quelli per la Befana, in un appuntamento che ha unito Roma, Lazio e Divertitempo. All’incontro presso al Circolo Canottieri Lazio erano presenti infatti il direttore Roma Department Francesco Pastorella, il presidente della Polisportiva Lazio, Antonio Buccioni con il vicepresidente Federico Eichberg e la project manager dei progetti europei, l’ex campionessa di canottaggio e atleta olimpica Gabriella Bascelli, oltre al padrone di casa, il presidente del C.C. Lazio Raffaele Condemi.

«Siamo felicissimi di avere il sostegno di due società importanti come Roma e Lazio – ha detto il presidente di Divertitempo Gianluca Morelli -. Siamo da sempre convinti che lo sport sia un grande elemento di unione, soprattutto per i più piccoli. I nostri bambini poi hanno i loro idoli sportivi e ricevere i regali di Roma e Lazio li ha davvero emozionati! Spero davvero che questa collaborazione possa portare in futuro tante altre sorprese». Divertitempo, giovane d’età ma già molto attiva sul territorio, promuove l’inclusione tra bambini con disabilità e non attraverso una serie di progetti che vanno dalla Spartan Race ai Giochi senza Barriere, dalle visite culturali ai laboratori di cucina, dalle sedute settimanali di psicomotricità alle gite in bici fino ai pomeriggi allo stadio Olimpico per tifare la propria squadra del cuore. E d’ora in poi anche la Roma e la Lazio, affiancheranno questi bambini con altre iniziative.

Ultimo aggiornamento: 13:47

