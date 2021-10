La Lazio va in ritiro a Formello fino alla partita con la Fiorentina

Domenica 24 Ottobre 2021, 18:21 - Ultimo aggiornamento: 18:52

Ciro Immobile non riesce a rendersi conto di quello che sta succedendo. Ha segnato anche oggi, ma quel gol conta poco. Nei suoi occhi c'è la disperazione, ma non la resa totale. E lo dice chiaramente, sperando che la squadra rirsca a scuotersi e trovare le motivazioni giuste che mancano per riprendere la strada giusta e non perderla più. «La squadra come il mister è molto delusa dall’atteggiamento e dal risultato - spiega deluso l'attaccante -. Ognuno di noi deve farsi un esame di coscienza perché in questo momento non sta dando tutto e bisogna tirare fuori qualcosa. Da capitano parlo a nome di tutti i mie compagni, siamo dispiaciuti per i tifosi e siamo delusi. Dobbiamo migliorare e cercare di trovare una continuità per tornare quelli di una volta».

TUTTI CON SARRI «Stiamo cercando di capire cosa ci può far perdere la tranquillità. Crediamo nel lavoro del mister e dello staff che dai suoi frutti, è un tipo di gioco diverso da quello che facevamo noi ma non è un alibi per quello che abbiamo fatto qui e a Bologna. Sono convinto della qualità della squadra e del carattere, facciamo fatica a tirarlo fuori e dobbiamo capire perché”

PRESENTE E FUTURO «Abbiamo bisogno di continuità, di vincere tre quattro partite consecutive per assimilare quello che ci dice il mister. Quando prepari una partita dopo una vittoria è un conto quando lo fai dopo una sconfitta l’ambiente è triste. Non è tempo di piangere perché alla fine del campionato manca ancora del tempo ma dobbiamo riflettere”

Sarri furioso: tiene la squadra nello spogliatoio per un'ora

TEMPO “Quando si subisce una sconfitta così è buono che giochi subito. Hai voglia di cancellarla e dimostrare che è solo una caduta e vuoi rialzarti subito. Ti aiuta con il morale e ti fa guardare avanti con fiducia. La società ha deciso per il ritiro quindi questo tempo lo sfrutteremo insieme”