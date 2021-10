Lazio, la squadra arriva a Formello: il ritiro è cominciato

di Alberto Abbate

Fatale è ancora Verona. Tutti in ritiro come non succedeva da tre anni, esattamente dal 3 dicembre 2018. Sconfitta al Bentegodi col Chievo, allora. L'ultima invece ricalca in tutto e per tutto la recente disfatta di Bologna. La Lazio è arrivata alle 21 in pullman a Formello, dove inizia ora ufficialmente il primo ritiro di Sarri almeno sino alla Fiorentina e potrebbe prolungarsi anche sino a sabato per la trasferta contro l’Atalanta. Lotito è una furia, solo Tare ha lasciato il centro sportivo biancoceleste questa sera.